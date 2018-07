97 hardrijders geflitst 25 juli 2018

Bij snelheidscontroles op de ventweg van de N41 in Elversele en op de Nieuwe Baan in Bazel, werden in totaal 97 chauffeurs geflitst. Op de ventweg werden 42 voertuigen gecontroleerd en tien geflitst. Op de Nieuwe Baan liepen 87 hardrijders tegen de lamp op een totaal van 234 gecontroleerde voertuigen. (PKM)