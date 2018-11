95 bestuurders met zware voet Kristof Pieters

21 november 2018

21u11 0

De politie heeft woensdagochtend snelheidscontroles gehouden op verschillende locaties in de zone Kruibeke-Temse. In de zone 30 in de B.A. Heymanstraat in Tielrode werden 79 bestuurders gecontroleerd, van wie er 19 te snel reden. In de Hoogkamerstraat werden 31 laagvliegers betrapt op een totaal van 524. Op de Legen Heirweg werden 176 wagens gecontroleerd, waarvan er 24 te snel reden. En in de Rupelmondestraat werden nog eens 21 snelheidsduivels bekeurd.