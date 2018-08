95 bestuurders geflitst JORIS VERGAUWEN

03 augustus 2018

De politie heeft de voorbije week snelheidscontroles gehouden op de ventweg van de N41 in Elversele en in de Schoolstraat en Cauwerburg in Temse. Aan de N41 werden 56 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 24 werden geflitst. In de Schoolstraat reden 20 van de 140 bestuurders te snel en in Cauwerburg 51 van de 403 voertuigen.