94 roodrijders op kruispunt N16 met Hoogkamerstraat Kristof Pieters

31 maart 2019

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft afgelopen weekend snelheidscontroles gehouden op de verschillende plaatsen. In de Doornstraat werden 372 voertuigen gecontroleerd en 43 geflitst. In de zone 30 van de B.A. Heymanstraat in Tielrode reden 91 bestuurders te snel op een totaal van 317 en in de Kruibekestraat werden nog eens 33 chauffeurs geflitst op een totaal van 642. De flitspalen op het kruispunt van de N16 en de Hoogkamerstraat controleerden 303.986 voertuigen. Hiervan werden er 94 geflitst voor het negeren van het rode licht en 14 wegens te hoge snelheid. De flitspalen op de Scheldebrug registreerden 124 voertuigen die te snel reden op een totaal van 366.508.