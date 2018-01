90 hardrijders geflitst 02u38 0

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft woensdagochtend snelheidscontroles gehouden in de Hoogkamerstraat in Temse en in de Heirstraat in Bazel. In de Hoogkamerstraat werden 475 voertuigen gecontroleerd en 17 geflitst. In de Heirstraat vlogen er 73 hardrijders tegen de lamp op een totaal van 129 gecontroleerde voertuigen.





(PKM)