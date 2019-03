85 chauffeurs geflitst bij controles Kristof Pieters

26 maart 2019

Op verschillende locaties in Temse werden snelheidscontroles gehouden. Daarbij werden in totaal 85 chauffeurs geflitst. Op de Houtbriel werden 161 voertuigen gecontroleerd en 3 geflitst. Op de Legen Heirweg werden 43 chauffeurs geverbaliseerd op een totaal van 317. In de Doornstraat tot slot flitste de politie 39 chauffeurs op een totaal van 290.