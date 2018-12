8 chauffeurs geflitst bij controles Kristof Pieters

28 december 2018

17u53 0

Er werden snelheidscontroles gehouden in de Doornstraat en op de Legen Heirweg in Temse. In de Doornstraat werden 115 voertuigen gecontroleerd en 5 geflitst. Op de Legen Heirweg reden 3 chauffeurs te snel op een totaal van 89 voertuigen.