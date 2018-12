76 chauffeurs beboet in zone 30 Kristof Pieters

04 december 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen op het grondgebied. Het grootst aantal overtreders was andermaal in de zone 30 in de B.A. Heymanstraat in Tielrode. Van de 236 gecontroleerde voertuigen werden er 76 geflitst. In de Doornstraat liepen er 6 hardrijders tegen de lamp op een totaal van 357. Op de Legen Heirweg waren er 29 overtredingen op een totaal van 126 gecontroleerde voertuigen. Tot slot was er ook nog een controle in de Rupelmondestraat. Daar werden 22 van de 327 chauffeurs geflitst.