67-jarige vrouw riskeert celstraf van drie maanden na dodelijk ongeval Chantal Q. reed Marc Philips aan vlak voor een school • Man stierf maand later aan verwondingen Koen Baten

13 november 2018

13u55 0 Temse Chantal Q. uit Tielrode moest zich dinsdag verantwoorden in de rechtbank in Dendermonde nadat ze op 12 september 2016 de 59-jarige seingever Marc Philips had aangereden aan een school vlak voor de ogen van een stel kinderen. De man kwam zwaar ten val en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Een maand later overleed de man aan zijn verwondingen op 16 oktober. De vrouw riskeert nu een gevangenisstraf van drie maanden, een geldboete en een rijverbod. “Ik besef dat ik schuldig ben en vraag me nog altijd af hoe ik deze fout heb kunnen maken”, aldus de beklaagde.

Het zware ongeval gebeurde omstreeks 8.40 uur op de Burgemeester Achiel Heymanstraat in Tielrode. De 59-jarige Marc was net de straat op gestapt om enkele leerlingen te laten oversteken aan de Freinetschool De Kolibrie in Tielrode. De vrouw was naar eigen zeggen verblind door de zon en merkte daarom de man niet op. Ze reed met haar voertuig op Marc in, hij kwam zwaar ten val en werd in levensgevaar afgevoerd. De seingever overleefde nadien het ongeval niet.

“De vrouw reed met een snelheid van 50 kilometer per uur op het moment van de feiten, in de buurt van een schoolomgeving”, aldus het Openbaar Ministerie. “De seingever werd op het voetpad aangereden door de beklaagde. Ik vraag een gevangenisstraf van drie maanden, een fikse geldboete en rijverbod", aldus de openbaar aanklager.

Gevaarlijke situatie

De advocaat van beklaagde had het vooral over het besef van schuldgevoel. “De vrouw beseft dat ze fout geweest is. Ze kan dit nog altijd geen plaats geven", klinkt het. “Dat de slechte zichtbaarheid door de zon een rol heeft gespeeld, dat kan kloppen. Ik ben de situatie ter plaatse zelf gaan bekijken op dat uur, en het is daar inderdaad erg gevaarlijk. Dat blijkt ook uit verschillende verklaringen van getuigen, dat het daar vroeg of laat eens fout zou aflopen", klinkt het. Een jaar na het ongeval werden er ook aanpassingen gedaan om de veiligheid op die plaats meer te garanderen. Zo werden er onder meer verkeerslichten geplaatst en werd het gebied een zone 30. Ook vinden er nu regelmatig politiecontroles plaats.

Op het moment van de aanrijding had het slachtoffer nog maar drie stappen gezet op het zebrapad. Dat blijkt ook uit de impact op de wagen, die vooral rechts vooraan te zien was. “Ik ben van mening dat de opzichter dit ook had kunnen inschatten dat er geen mogelijkheid meer was voor mijn cliënte om tijdig te stoppen", klinkt het. “Het is een zeer spijtig ongeval en dat schuldgevoel zal nooit weg gaan, maar ik wil toch vragen om een zeer milde straf voor mijn cliënt en ik hoop dat u een straf volledig met uitstel zal geven.”

De vrouw zelf was danig onder de indruk van de feiten. “Ik begrijp tot op vandaag nog altijd niet hoe het kon gebeuren. Ik durfde een tijd niet meer rijden met mijn wagen, en durf ook nog altijd niet langs die plaats te passeren. Het is ontzettend moeilijk", aldus Q. De nabestaanden van het slachtoffer stelden zich geen burgerlijke partij in de zaak en waren ook niet aanwezig op de zitting. Politierechter Mireille Schreurs zal uitspraak doen op 20 november in de zaak.