67 hardrijders geflitst 15 maart 2018

02u57 0

67 hardrijders zijn gisterochtend geflitst bij snelheidscontroles tussen 6 en 13 uur in de Hogenakkerstraat, Eigenlo en de Hoogkamerstraat in Temse en in de C. Huysmanstraat in Kruibeke. In totaal werden er 752 wagens gecontroleerd. (PKM)