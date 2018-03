54 hardrijders geflitst 03 maart 2018

Er werden snelheidscontroles gehouden in de Bokmolenstraat en Sint-Amelbergalaan in Temse en de C. Huysmanstraat in Kruibeke. In de Bokmolenstraat werden 172 voertuigen gecontroleerd en 32 geflitst Sint-Amelbergalaan reden 17 chauffeurs te snel op een totaal van 156. In de C. Huysmanstraat tot slot reed één op drie te snel. Van de 15 gecontroleerde voertuigen werden er 5 geflitst (PKM)