44 bestuurders geflitst 28 augustus 2018

Gisterenmorgen waren er snelheidscontroles in de Hoogkamerstraat en in de Gentstraat in Temse. In de Hoogkamerstraat werden 462 voertuigen gecontroleerd en 22 geflitst. In de Gentstraat werden eveneens 22 hardrijders geflitst op een totaal van 184 gecontroleerde voertuigen. (PKM)