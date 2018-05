44 bestuurders geflitst 17 mei 2018

Er werden snelheidscontroles gehouden op Eigenlo in Temse en in de Rupelmondestraat in Kruibeke. In Eigenlo werden er 35 hardrijders geflitst op een totaal van 181 gecontroleerde voertuigen. In de Rupelmondestraat werden er 180 voertuigen gecontroleerd en 9 geflitst. (PKM)