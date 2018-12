41-jarige man uit Temse koelbloedig geliquideerd: slachtoffer stond terecht als kopstuk van internationale drugsbende Koelbloedige liquidatie op afgelegen plek in Kloosterzande Kristof Pieters

09 december 2018

20u49 32 Temse Het slachtoffer dat vorige week donderdag vermoord werd teruggevonden aan de Zeedijk in het Nederlandse Kloosterzande is geïdentificeerd. Het gaat om de 41-jarige Raouf B.A. uit Temse. De man heeft een bijzonder lijvig strafregister en wordt aanzien als één van de kopstukken van een internationale drugsbende die cocaïne binnensmokkelde uit Zuid-Amerika.

De Nederlandse recherche vond het lichaam van Raouf B.A. donderdagavond nadat de hulpdiensten werden gealarmeerd voor een uitslaande autobrand op een afgelegen plek langs de Zeedijk in het Nederlandse Kloosterzande. De brandweer trof ter plaatse een Range Rover aan die in lichterlaaie stond. Tijdens het blussen troffen de brandweerlieden een levenloos lichaam aan in de nabijheid van de wagen. De Nederlandse politie zette meteen een twintigtal rechercheurs op de zaak. Voorlopig wordt er geen commentaar gegeven over de zaak maar de identiteit van het slachtoffer raakte bekend nadat de nabestaanden officieel op de hoogte werden gebracht. Het gaat om de 41-jarige Raouf B.A. uit Temse, een zware jongen met een erg lijvig strafdossier. Hij kwam al op jonge leeftijd in aanraking met het gerecht. Zijn eerste grote wapenfeit was een overval op een bewaker, die de daginkomsten van het warenhuis GB in Temse naar de nachtkluis bracht, in 2000. De man was in die jaren in het uitgaansmilieu ook bekend om zijn erg kort lontje. Hij raakte meermaals slaags, ook met agenten, en moest van de rechter zelfs een cursus volgen om zijn agressie te leren beheersen.

Drugsmilieu

Raouf B.A. belandde daarna in het drugsmilieu. In juni 2014 werd hij opgepakt na een grootschalig onderzoek van het federaal parket. Twee jaar lang werd er gewerkt aan het dossier rond een drugslijn tussen Zuid-Amerika en Antwerpen. Bij huiszoekingen in Sint-Niklaas, Temse, Stekene, Lokeren, Zwijndrecht en Dendermonde werden een halve ton cocaïne, 620.000 euro cash en vijf vuurwapens gevonden. Er werden ook 13 personen opgepakt waaronder ook Raouf B.A. Hij werd door de onderzoekers beschouwd als één van de drie kopstukken van de bende die nauwe banden onderhield met de Antwerpse Hells Angels. In 2015 werden de verdachten echter vrijgelaten in afwachting van hun proces. De advocaten van de beklaagden begonnen een procedureslag omdat de politie gebruik had gemaakt van undercoveragenten om te infiltreren in de vriendenkring van de verdachten. Volgens de verdediging waren daarbij de regels niet correct gevolgd.

Het is nog niet duidelijk of het motief voor de moord verband houdt met het drugsmilieu waarin Raouf B.A. verkeerde, maar alles lijkt wel te wijzen op een bijzonder professionele liquidatie.

Vorige maand was er een gelijkaardige moord op de Sloepenweg in Antwerpen. Ook toen werd een auto in brand gestoken. De speurders vonden nadien het lichaam van een 34-jarige Fransman, een bekend figuur uit het drugsmilieu, terug in de koffer.