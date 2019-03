39-jarige motorrijder overleden na val op Haasdonksesteenweg Kristof Pieters

10 maart 2019

00u11 0

Een motorrijder is zaterdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Haasdonksesteenweg in de wijk Velle in Temse. De man verloor de controle over het stuur in een bocht en kwam zwaar ten val. Bij het ongeval waren geen andere partijen betrokken. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit Wetteren. De Haasdonksesteenweg was door het ongeval urenlang afgesloten voor alle verkeer.