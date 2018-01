300 hardrijders op de bon 02u49 0

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft vrijdagavond extra snelheidscontroles gehouden tussen 18 uur 's avonds en 2 uur 's nachts. In totaal werden daarbij 300 hardrijders geflitst. In Temse waren er controles op de N16, in de B.A. Heymanstraat en op de Krijgsbaan. In Kruibeke werd geflitst in de Burchtstraat en Heirstraat. Het grootst aantal overtredingen was in de Burchtstraat. Daar werd bijna één op twee chauffeurs geflitst. Van de 247 gecontroleerde wagens reden er 115 te snel. (PKM)