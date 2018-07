271 hardrijders geflitst 14 juli 2018

Er werden gisterenmorgen snelheidscontroles gehouden op de Leie en in de Veldstraat in Temse en in de Rupelmondestraat in Kruibeke. In totaal werden hierbij 271 chauffeurs geflitst. Het grootst aantal overtreders was op de Leie. Daar werden 392 voertuigen gecontroleerd en 236 geflitst. (PKM)