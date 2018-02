268 bestuurders geflitst 13 februari 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft de voorbije dagen snelheidscontroles gehouden in de Velle, de B.A. Heymanstraat, Hogenakkerstraat, Gentstraat en in de Sint-Amelbergalaan. Ook in de Heistraat was een controle. In totaal werden er 268 bestuurders geflitst. Het grootst aantal overtreders was in de zone 30 van de Heymsntraat. Daar werden er maar liefst 133 chauffeurs geverbaliseerd op een totaal van 301 gecontroleerde voertuigen. (PKM)