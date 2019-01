25 jaar teloorgang Boelwerf inspireert erfgoedvereniging Op Stoapel tot bijzondere terugblik: “Pijnlijk faillissement ligt nog vers in het geheugen, maar dat mag ons niet beletten oog te hebben voor al het moois dat hier gerealiseerd is” JVS

08 januari 2019

13u55 0 Temse Erfgoedvereniging Op Stoapel, dat de nalatenschap van de Boelwerf beheert, organiseert in 2019 een reeks initiatieven naar aanleiding van 25 jaar teloorgang van de scheepswerf. Op 30 november 1994 sloot NV Boelwerf Vlaanderen definitief de deuren. Dat betekende meteen het einde van de industriële zeescheepsbouw in België. Voor Temse was dit het einde van 165 jaar scheepsbouwnijverheid, opgestart door Bernard Boel in 1829.

“De scheepsbouw heeft veel betekend in de industriële geschiedenis van onze regio”, klinkt het bij Op Stoapel. “Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de laatste grote zeescheepswerf van België, de Boelwerf in Temse, haar deuren sloot. Daarom organiseren we een aantal initiatieven om dit waardevol erfgoed in de kijker te zetten. Het pijnlijke faillissement ligt nog vers in het geheugen van velen, maar dat mag ons niet beletten oog te hebben voor al het moois dat hier gerealiseerd is door zoveel mensen uit de regio.”

Door de inspanningen van ‘Op Stoapel’, nu al meer dan 10 jaar actief, wordt de Boelwerf niet vergeten. “Het gaat als waardevol erfgoed een nieuwe toekomst tegemoet en daar zijn we best fier op.”

Zo pakt Op Stoapel binnenkort uit met de publicatie ‘Made in Belgium, by Boelwerf’, die een geactualiseerde lijst met bouwnummers zal bevatten, rijk geïllustreerd met unieke foto’ s van schepen en constructies die gedurende meer dan 100 jaar zijn gebouwd op de Boelwerf. “Het geeft een beeld van de realisaties van de ooit grootste zeescheepswerf van België.”

Op Erfgoeddag in april houdt de vereniging de tentoonstelling ‘Scheepsbouw in Temse, een terugblik’, in AC De Zaat. In juni volgt dan de Scheldehappening, een initiatief van Toerisme Oost-Vlaanderen, waar de tentoonstelling in een andere vorm te bezichtigen is. In het najaar volgen dan nog een filmavond rond de Boelwerf, met unieke filmpjes over de scheepswerf en een selectie van interviews met scheepsbouwers, en een ingetogen herdenkingsmoment op Allerzielen, waarbij aan het beeld De Zaatman een symbolisch samenzijn wordt georganiseerd ter nagedachtenis van alle scheepsbouwers die zijn overleden.