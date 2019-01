242 hardrijders op de bon geslingerd Kristof Pieters

03 januari 2019

14u30 5

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden op de Krijgsbaan en Legen Heirweg in Temse en de Nieuwe Baan in Bazel. Op de Krijgsbaan werden er 659 bestuurders gecontroleerd en 133 geflitst. Op de Legen Heirweg reden er 26 bestuurders te snel op een totaal van 242. Op de Nieuwe Baan in Bazel werden 323 voertuigen gecontroleerd. Hier werden er ook nog eens 83 geflitst.