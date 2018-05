233 chauffeurs geflitst 12 mei 2018

Er werden snelheidscontroles gehouden in verschillende straten in Temse. In totaal werden er 233 chauffeurs geverbaliseerd. In de B.A. Heymanstraat reed bijna de helft van de bestuurders te snel in de zone 30. Er werden 96 chauffeurs geflitst op een totaal van 209. In de zone 50 van deze straat was dit een pak minder en werden er 18 geflitst op een totaal van 446. Daarnaast werden nog 3 hardrijders betrapt op een totaal van 66 in de Hogenakkerstraat. De Krijgsbaan scoorde ook slecht met 100 overtredingen op een totaal van 448 gecontroleerde wagens. In de Ruisstraat tot slot werden 40 voertuigen gecontroleerd en begingen er 16 een snelheidsovertreding. (PKM)