211 hardrijders op de bon 24 januari 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op heel wat plaatsen snelheidscontroles gehouden. Op de N16 werden 989 voertuigen gecontroleerd en 71 geflitst, op de Velle reden 17 bestuurders op een totaal van 62 te snel en op Cauwerburg werden 38 bestuurders geflitst op een totaal van 243. In de B.A. Heymanstraat tot slot werden 97 voertuigen gecontroleerd waarvan er veertien te snel reden. Op de Nieuwe Baan in Bazel was er ook een controle. Daar werden er 146 voertuigen gecontroleerd en 71 geflitst. (PKM)