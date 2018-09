196 hardrijders op de bon Kristof Pieters

05 september 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden in verschillende straten. In Doornstraat in Temse werden er 167 voertuigen gecontroleerd en 23 geflitst. In de B.A. Heymanstraat in Tielrode waren er 28 snelheidsduivels op een totaal van 175 en op de Krijgsbaan reed bijna 1 op 3 te snel, namelijk 94 op een totaal van 319. In de Pastoor Boelstraat werden er 83 voertuigen gecontroleerd en 2 geflitst. Op de Nieuwe Baan in Bazel tot slot waren er 49 overtredingen op een totaal van 165 gecontroleerde wagen.