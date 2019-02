195 chauffeurs geflitst in Kapelstraat Kristof Pieters

01 februari 2019

15u58

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen. Het grootst aantal overtredingen werd vastgesteld in de Kapelstraat (50km) in Steendorp. Van de 740 gecontroleerde voertuigen werden er maar liefst 195 geflitst. Aan Huis ten Halven in Tielrode liepen 42 hardrijders tegen de lamp op een totaal van 345 en in de Kouterstraat (50km) in Temse werden 1 pv’s opgesteld op een totaal van 211 gecontroleerde voertuigen. In de zone 30 van de Broekdam Noord in Kruibeke werd ook fors beboet. Daar werden 78 voertuigen gecontroleerd en 53 geflitst