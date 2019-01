19-jarige fietser gewond bij aanrijding Kristof Pieters

04 januari 2019

In de Eurolaan in Temse vond vrijdagvoormiddag een aanrijding met een fietser plaats. De 32-jarige bestuurster van een lichte vrachtwagen zag een fietser die van rechts kwam niet aankomen en kwam hiermee in aanrijding. De 19-jarige fietser uit Bornem geraakte lichtgewond.