180 hardrijders geflitst 23 februari 2018

02u44 0

Er werden gisterochtend snelheidscontroles tussen 6 en 11 uur in de B.A. Heymanstraat en Hoogkamerstraat in Temse en in de Kruibekestraat in Kruibeke. In de zone 30 van de B.A. Heymanstraat werden 223 voertuigen gecontroleerd en 52 geflitst. In de Hoogkamerstraat werden 66 chauffeurs geflitst op een totaal van 356. In de Kruibekestraat tot slot waren er 62 hardrijders op een totaal van 572 gecontroleerde voertuigen. (PKM)