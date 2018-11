18-jarige met voorlopig rijbewijs onder invloed van drugs Kristof Pieters

22 november 2018

Woensdagavond heeft de politie in de Temsestraat in Temse een 18-jarige bestuurder onder invloed van drugs betrapt. De man had enkel een voorlopig rijbewijs en moest normaal gezien vergezeld zijn van zijn begeleider. Dit was niet het geval. De bestuurder had wel andere passagiers bij zich, wat niet toegestaan is. De parketmagistraat besliste het rijbewijs voor 15 dagen in te trekken en het voertuig in beslag te nemen.