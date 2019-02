175 snelheidsduivels betrapt tijdens Verkeersveilige dag Kristof Pieters

27 februari 2019

17u38 3 Temse De politiezone Kruibeke-Temse nam woensdag deel aan de verkeersveilige dag met extra verkeerscontroles.

Er werden mobiele snelheidscontroles gehouden op de Krijgsbaan, Sint-Amelbergalaan, Hogenakkerstraat en Burgemeester Achiel Heymanstraat in Temse en op de Nieuwe Baan in Kruibeke. Op die manier werden 1.886 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 165 te snel. De flitspalen op het kruispunt N16-Hoogkamerstraat en op de Scheldebrug registreerden 27.273 passerende voertuigen. Daarvan hielden er zich tien niet aan de snelheid en zes reden er door het rood. 41 personen moesten een ademtest afleggen. Deze waren allemaal negatief. Verder werd er nog een pv opgemaakt voor het niet dragen van de gordel, één voor een niet gekeurd voertuig en één omdat men zijn rijbewijs niet kon voorleggen. Er werd ook een persoon tegengehouden die reed ondanks verval van zijn rijbewijs. Zijn wagen werd in beslag genomen.