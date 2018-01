150 wagens geflitst op Scheldebrug 02u47 0

De politie heeft met de onbemande camera's in totaal 423.377 voertuigen gecontroleerd op snelheid ter hoogte van de Scheldebrug in Temse. Ter hoogte van de brug is een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. In totaal werden er 150 voertuigen geflitst. (PKM)