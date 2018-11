15 maanden werken aan oude Scheldebrug op komst Herstellingswerken gaan verder vanaf mei 2019 JVS

20 november 2018

13u39 0 Temse Vanaf begin mei 2019 starten er opnieuw grootschalige werken aan de oude Scheldebrug, op de N16 tussen Temse en Bornem. Die zullen in drie fasen verlopen en in totaal 447 kalenderdagen duren, zowat 15 maanden dus. Van het voorjaar tot eind september van dit jaar was de oude Scheldebrug al afgesloten voor herstellingswerken, wat toen heel wat verkeershinder veroorzaakte. Het Voka-voorstel om meteen de oude Scheldebrug te vervangen door een nieuwe vindt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) niet realistisch. “Dat zou 30 à 40 miljoen euro kosten en 2 à 3 jaar duren.”

Sinds het voorjaar tot eind september was de oude Scheldebrug tussen Temse en Bornem al afgesloten voor herstellingswerken aan het stalen wegdek en aan het beweegbare gedeelte van de brug. In 2019 en 2020 zijn verdere structurele onderhoudswerken gepland, waarbij de vaste delen van de brug zullen worden aangepakt. Op vraag van de Wase volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) gaf Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) meer toelichting bij de nakende én gevreesde werken aan de Scheldebrug. Eerder dit jaar veroorzaakten de werken aan de Scheldebrug immers zes maanden lang voor een pak verkeershinder op de N16.

Drie fasen

Volgens minister Weyts zullen de nieuwe werken uitgevoerd worden in drie fasen. Die duren in totaal 447 kalenderdagen, waarvan 87 met ernstige verkeershinder.

Voor fase 1, die start begin mei 2019, worden 200 kalenderdagen gerekend. Dat worden er schilderwerken aan de metalen geraamten van de brug uitgevoerd. “De oude Scheldebrug mag tijdens deze fase maximaal 30 kalenderdagen volledig afgesloten worden voor het wegverkeer om de mobiele installaties voor het inpakken van de metalen geraamten te monteren, te verplaatsen en te demonteren. Dan zal het wegverkeer in beide richtingen over één rijvak van de nieuwe Scheldebrug worden geleid. Gedurende de overige 170 kalenderdagen moeten er twee rijstroken richting Sint-Niklaas beschikbaar blijven”, aldus Weyts.

De tweede fase van de werken starten meteen daarna en duren twee maanden. Dan worden het wegdek en de voetpaden van de Scheldebrug gerenoveerd en vinden er herstellingen plaats aan het beton van de onderkant van de brug. Tijdens deze werken zal het verkeer in beide richtingen over één rijvak van de nieuwe brug worden geleid.

De derde fase tot slot start in mei of juni 2020, goed voor nog eens 190 kalenderdagen of iets meer dan 6 maanden, maar tijdens die werken zou er geen verkeershinder zijn.

Nieuwe brug?

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vroeg in september nog een nieuwe Scheldebrug, in plaats van oneindig oplapwerk aan de oude brug. Het netwerk van ondernemingen uit de regio vindt het getuigen van inefficiënt bestuur als er volgend jaar opnieuw maandenlange onderhoudswerkzaamheden volgen, nadat dit jaar de oude Scheldebrug al een half jaar dicht was. “Een nieuwe brug kan bovendien op een andere locatie worden gebouwd, kan worden ingevaren en op de bestaande pijlers worden geplaatst. Zo kan de oude brug tot het laatste ogenblik dienen en wordt het fileleed tot een minimum beperkt. Buitenlandse voorbeelden leren ons dat dit soort werken maar een aantal dagen moeten duren”, klonk het bij Voka. Volgens minister Ben Weyts klopt dat niet. “Dat is niet realistisch. Bij de bouw van een nieuwe brug gaan we uit van een totaalconcept waarbij bovenbouw en onderbouw op mekaar moeten afgestemd zijn en moeten voldoen aan de meest recente normen op vlak van stabiliteit.

Bovendien ligt de Scheldebrug ingesloten tussen de spoorbrug en de nieuwe Scheldebrug. De spoorwegbrug is zelfs onlosmakelijk verbonden met de oude baanbrug gezien de centrale ligger een dragende ligger is voor beide bruggen. De baanbrug vervangen impliceert dat ook de spoorbrug zou moeten worden vervangen. Een ruwe raming voor een nieuw bruggencomplex bedraagt 30 à 40 miljoen euro. De bouw daarvan wordt geschat op 2 à 3 jaar.”