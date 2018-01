141 hardrijders betrapt 02u57 0

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft extra snelheidscontroles gehouden. In totaal werden daarbij 141 hardrijders betrapt. In Temse waren er controles in de B.A. Heymanstraat, Hoogkamerstraat en Hogenakkerstraat. De meeste overtredingen waren in de B.A. Heymanstraat waar 341 voertuigen werden gecontroleerd en 58 geflitst. In de Heistraat in Bazel reden 64 chauffeurs te snel op een totaal van 184 gecontroleerde wagens. (PKM)