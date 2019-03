128 hardrijders op de bon geslingerd Kristof Pieters

03 maart 2019

11u04 0

In de politiezone Kruibeke-Temse werden snelheidscontroles gehouden op de verschillende plaatsen. In de Hoogkamerstraat in Temse werden 400 voertuigen gecontroleerd en 7 geflitst. Op Cauwerburg reden er 14 te snel op een totaal van 271 en in de Doornstraat vlogen 21 hardrijders op de bon op een totaal van 212. In de Rupelmondestraat in Kruibeke tot slot werden 17 van de 191 gecontroleerde chauffeurs geflitst.

De flitspalen op het kruispunt van de N16 en de Hoogkamerstraat in Temse controleerden 111.633 voertuigen, hiervan werden er 12 geflitst voor overdreven snelheid en 50 voor het negeren van het rode licht. De flitspaal op de Scheldebrug controleerde 131.966 voertuigen. Hier werden 57 voertuigen geflitst voor overdreven snelheid.