125 hardrijders geflitst bij controles Kristof Pieters

11 maart 2019

Er werden maandagochtend snelheidscontroles gehouden op de verschillende plaatsen in Temse en Kruibeke. Daarbij werden 125 chauffeurs geflist. In de Doornstraat werden 258 voertuigen gecontroleerd en 45 geflitst. In de B.A. Heymanstraat (50km) waren er 14 overtredingen op een totaal van 481 gecontroleerde voertuigen. Op de Legen Heirweg reed één op vijf te snel. Er werden 252 voertuigen gecontroleerd en 46 geflitst. In de Rupelmondestraat in Kruibeke tot slot werden 20 hardrijders betrapt op een totaal van 210

De flitspalen op het kruispunt van de N16 en de Hoogkamerstraat waren ook in werking en controleerden 148.204 voertuigen. Hiervan werden er 4 geflitst voor snelheid en 62 voor het negeren van het rode licht. De flitscamera op de Scheldebrug controleerde 180.273 voertuigen waarvan er 61 geflitst werden wegens overdreven snelheid.