121 hardrijders geflitst 06 april 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft bij snelheidscontroles in totaal 121 hardrijders geflitst. Op de Krijgsbaan werden 63 bestuurders op de gevoelige plaat gezet op een totaal van 319 gecontroleerde voertuigen.





Op Eigenlo reden 25 van de 169 gecontroleerde bestuurders te snel en in de Gentstraat waren er 19 pv's opgesteld bij een controle van 123 voertuigen. In de Rupelmondestraat tot slot werden er 163 voertuigen gecontroleerd en 14 geflitst. (PKM)