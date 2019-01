108 chauffeurs beboet voor zware voet Kristof Pieters

11 januari 2019

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft bij verschillende snelheidscontroles 108 chauffeurs beboet. In de B.A. Heymanstraat in Tielrode werden 253 voertuigen gecontroleerd, waarvan 14 te snel reden. In de Kapelstraat in Steendorp waren er 45 chauffeurs op een totaal van 457 in overtreding en op de Legen Heirweg werden 17 snelheidsduivels betrapt op een totaal van 226 voertuigen. Op de Nieuwe Baan in Bazel tot slot werden 262 chauffeurs gecontroleerd en 32 geflitst