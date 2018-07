1 op 7 te snel op ventweg N41 05 juli 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen. Op de ventweg van de N41 in Elversele waren er in verhouding tot het aantal gecontroleerde voertuigen (68) het grootst aantal overtredingen, namelijk 10. Hetzelfde aantal werd geflitst in de Hoogkamerstraat maar daar werden er wel 359 voertuigen gecontroleerd. In de B.A. Heymanstraat in Tielrode werden 48 hardrijders op de bon geslingerd op een totaal van 509voertuigen. Op de Nieuwe Baan in Bazel waren er dat 5 op een totaal van 418. De flitspalen op het kruispunt van de N16 en de Hoogkamerstraat in Temse tot slot registreerden 174.505 voertuigen, hiervan werden er 24 geflitst voor overdreven snelheid en 94 voor het negeren van het rode licht. (PKM)