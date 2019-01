1 op 5 te snel op Krijgsbaan Kristof Pieters

21 januari 2019

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft afgelopen weekend extra snelheidscontroles gehouden. De Krijgsbaan telde procentueel het hoogst aantal geflitsten. Daar werden 234 voertuigen gecontroleerd en 59 op de bon geslingerd. In de Hoogkamerstraat reden 17 chauffeurs te snel op een totaal van 395 en op de N16 waren er 70 hardrijers op een totaal van 1086. In de Doornstraat werden er 114 voertuigen gecontroleerd en 13 geflitst. Ook op de Nieuwe Baan in Bazel tot slot werden er 33 bestuurders op de bon geslingerd op een totaal van 234 voertuigen.