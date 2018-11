1 op 5 te snel in zone 30 Kristof Pieters

29 november 2018

18u40 0

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden in drie straten in Temse. Er was andermaal een controle in de zone 30 in de B.A. Heymanstraat in Tielrode. Er werden 29 chauffeurs geflitst op een totaal van 141 voertuigen. Bij een controle in de Legen Heirweg werden 31 bestuurders bekeurd op een totaal van 194. Tot slot werden in de Doornstraat 188 voertuigen gecontroleerd en 19 geflitst.