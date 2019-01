1 op 4 te snel in Kapelstraat





Kristof Pieters

09 januari 2019

17u40 0

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. In de Doornstraat werden 219 voertuigen gecontroleerd en 21 geflitst. In de Kapelstraat in Steendorp werd het grootst aantal overtredingen vastgesteld. Van de 486 gecontroleerde wagens reden er maar liefst 138 te snel. Op de Nieuwe Baan in Bazel tot slot waren er 16 hardrijders op een totaal van 380 gecontroleerde voertuigen.