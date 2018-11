1 op 4 te snel in Kapelstraat Kristof Pieters

23 november 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft een snelheidscontrole gehouden in de Kapelstraat in Steendorp. Er werden 471 voertuigen gecontroleerd waarvan er 126 bestuurders zich niet aan de snelheidslimiet hielden en een bekeuring zullen ontvangen. Ook op de Legen Heirweg was er een controle. Daar waren er 51 hardrijders op een totaal van 275 gecontroleerde voertuigen.