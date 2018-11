1 op 3 te snel in zone 30 van B.A. Heymanstraat Kristof Pieters

09 november 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft bij snelheidscontroles op verschillende plaatsen in totaal 164 chauffeurs bekeurd. Het grootst aantal overtredingen was er procentueel in de zone 30 van de B.A. Heymanstraat in Tielrode. Ondanks de vele controles op deze plek, blijven heel wat chauffeurs er te snel rijden. Deze keer werden er maar liefst 45 geflitst op een totaal van 122 gecontroleerde voertuigen. Op de Krijgsbaan werden 632 voertuigen gecontroleerd en 60 geflitst. Op de Legen Heirweg liepen er 41 hardrijders tegen de lamp op een totaal van 300 en in de Kruibekestraat tot slot werden 18 voertuigen geflitst op een totaal van 461.