1 op 3 te snel in de B.A. Heymanstraat Kristof Pieters

20 november 2018

Bij een snelheidscontrole in de B.A. Heymanstraat in Tielrode heeft de politie 45 chauffeurs geflitst op een totaal van 113 gecontroleerde voertuigen. De controle gebeurde in de zone 30. Ondanks de vele snelheidscontroles op die plek blijft het aantal overtredingen er bijzonder groot. Op de Legen Heirweg werden 32 bestuurders geflitst op een totaal van 239. Op de Nieuwe Baan in Bazel tot slot waren er 59 hardrijders op een totaal van 299 gecontroleerde voertuigen.