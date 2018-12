1 op 3 te snel in B.A. Heymanstraat Kristof Pieters

19 december 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden in verschillende straten in Temse waarbij in totaal 118 chauffeurs op de bon werden geslingerd. In de B.A. Heymanstraat in Tielrode reed 1 op 3 van de gecontroleerde chauffeurs te snel. Op een totaal van 91 werden er 29 bestuurders geflitst. In de Doornstraat werden 256 voertuigen gecontroleerd en 52 geflitst. Op de Legen Heirweg tot slot werden er 37 hardrijders betrapt op een totaal van 253 voertuigen.