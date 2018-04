1.400 jaar oude graven ontdekt in Durmevallei ARCHEOLOGEN DOEN UNIEKE OPGRAVING TIJDENS WERKEN SIGMAPLAN KRISTOF PIETERS

13 april 2018

02u44 0 Temse Archeologen hebben een uitzonderlijke vondst gedaan tijdens graafwerken in de Durmevallei in Elversele. Op een kleine zandrug vonden ze een grafveld uit de Merovingische periode. In totaal werden er 47 graven en grafgiften blootgelegd uit de zevende eeuw.

Het archeologisch onderzoek gebeurde op vraag van de Vlaamse Waterweg, die in het kader van het Sigmaplan een zoetwatergetijdengebied aanlegt in de Durmevallei in Elversele. "Uit het vooronderzoek in juni 2017 bleek al dat de ondergrond sporen van vele eeuwen bevat, onder meer van de prehistorie en de Romeinse tijd", zegt woordvoerster Carolien Peelaerts. "De Durme is steeds een trekpleister geweest voor mens en dier."





Op een kleine zandrug vonden archeologen een grafveld van 32 bij 18 meter met in totaal 47 graven en grafgiften uit de Merovingische periode. Na analyse van de grafgiften kon men de begraafplaats dateren. Ze blijkt uit de zevende eeuw te zijn. Een grafveld uit die periode wordt zelden aangetroffen in Vlaanderen. De site bevat een schat aan informatie over de grafrituelen, status en cultuur van de vroege middeleeuwers. Het terreinwerk is nu afgerond. De grafgiften worden zorgvuldig geconserveerd. De Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel engageren zich voor verder onderzoek op deze unieke site.





De Merovingers heersten van de vijfde tot de achtste eeuw in onze contreien. "Mannen, vrouwen en kinderen werden individueel begraven, meestal in een houten grafkamer of in een kist in een grafkuil", leggen de archeologen uit. "De dode kreeg heel wat geschenken mee voor de reis naar het hiernamaals. In Klein Broek kwamen tal van sieraden zoals kralen, amuletten en mantelspelden aan de oppervlakte, maar ook zwaarden, dolken, schilden en messen. De zure zandgrond tastte de grafgiften sterk aan, maar met röntgenfoto's konden de voorwerpen worden geïdentificeerd. Van de graven zelf rest alleen nog een afdruk, een 'lijkschaduw' in het jargon."





Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts is opgetogen met deze voor Vlaanderen unieke vondst. "Onze investeringen in meer waterveiligheid creëerden al meerwaarde voor de natuur en het toerisme, maar werpen nu ook vruchten af voor ons erfgoed. Ik ben zeer benieuwd welke geheimen deze Merovingers nog zullen prijsgeven". De vindplaats van de graven ligt in Klein Broek, op het grondgebied van Temse. In dit gebied vlak bij de Durme en de Mirabrug wordt een zoetwatergetijdengebied aangelegd. In de bestaande Durmedijk worden bressen gemaakt en meer landinwaarts komt er een nieuwe ringdijk. Zo krijgt de Durme meer ruimte om te stromen, wat de kracht van het getij vermindert. Tegelijk vormen zich zeldzame zoetwaterslikken en -schorren. De werken zijn in het voorjaar van 2017 gestart en moeten tegen 2020 afgerond zijn.