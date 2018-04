"We staan terecht op de eerste plaats" Michiel Van Haver- Scheldejeugd Temse 07 april 2018

In de hoogste provinciale reeks van het heren basketbal is het uitkijken naar het duel tussen BBC Glory Bazel en BBC Scheldejeugd Temse. Bij de ex-scheepsbouwers zijn Koen Van Weyenbergh (overbelasting) en Jordy Gillis (griep) nog onzeker. Als de Temsenaars winnen zijn ze kampioen. Maar wie de overstap naar tweede landelijke maakt, zal uitgemaakt worden in de play-offs.





"We kijken ernaar uit om nog eens een echte derby te spelen", vertelt Michiel Van Haver. "Op zich hebben we niks meer te verliezen, maar uiteraard gaan we echt wel voluit gaan voor de overwinning. We willen absoluut in vorm zijn om goed te starten aan de play-offs. Ook onze opponent heeft niks meer te winnen of te verliezen. Ik ben er zeker van dat er zowel bij Bazel als bij ons heel goed gespeeld zal worden, beide ploegen willen deze derby winnen. Over heel het seizoen gezien staan we terecht op de eerste plaats, jammer genoeg betekent dit nog niet dat we zeker zijn dat we mogen overgaan. Na twee sterke seizoen zou promotie wel mooi zijn." (MDKH)