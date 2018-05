"Wat zijn euro's en een rijverbod waard?" VONNIS STELT FAMILIE VERONGELUKTE MOTARD TELEUR, MAAR BEROEP KOMT ER NIET KRISTOF PIETERS

30 mei 2018

02u56 0 Temse De bestuurster die vorig jaar betrokken was bij het dodelijk ongeval van motorrijder Yves Sienaert (42) is veroordeeld tot drie maanden rijverbod. De vrouw had volgens de verkeersexpert de motard altijd moeten zien komen. De familie Sienaert reageert teleurgesteld.

Het dramatische verkeersongeval gebeurde bijna exact een jaar geleden, op 28 mei 2017, op de Steenweg Hulst-Lessen in Temse. De 42-jarige Yves Sienaert had een telefoontje gekregen van een vriend die problemen had met zijn motor. Hij wou een handje toesteken, maar enkele straten verder sloeg het noodlot toe. De 57-jarige T.N. uit Hamme draaide van op de parkeerstrook de rijbaan op. De motorrijder kon de auto niet meer ontwijken en ramde die in de flank. Yves werd weggeslingerd en overleefde de klap niet. Het ongeval gebeurde op een boogscheut van zijn woning. Hij was pas zes weken eerder in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Wendy.





Volgens de verkeersdeskundige stond de wagen van T.N. vrij verticaal op de rijbaan waaruit werd afgeleid dat de bestuurster wellicht een U-bocht wilde maken. Nog volgens de expert had de vrouw de motorrijder kunnen en moeten zien aankomen alvorens ze het manoeuvre maakte. De bestuurster zelf hield steeds vol dat ze gewoon de rijbaan wou opdraaien en Sienaert op geen enkel moment had opgemerkt. Het slachtoffer was op het moment van het ongeval niet onder invloed. Uit de vaststellingen bleek dat hij wellicht iets sneller reed dan toegelaten. Toch zou zijn snelheid geen invloed hebben gehad op het ongeval.





De politierechter in Sint-Niklaas veroordeelde T.N. tot een rijverbod van zes maanden, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 800 euro. De familie Sienaert reageert ontgoocheld. "We zijn teleurgesteld in de uitspraak, maar willen het nu eindelijk achter ons laten", zeggen de zussen Sharon en Kelly. "We betreuren wel dat de bestuurster blijft ontkennen dat ze de andere richting opreed terwijl de expert en fotomateriaal haar verhaal tegenspreken. Toch gaan we niet in beroep. We krijgen hem niet terug en het rakelt pijnlijke herinneringen op. En wat zijn euro's en een rijverbod waard? Dat zijn dingen die niet onoverkomelijk zijn. De grootste straf is dat zij ermee moet leven en dit voor altijd met zich mee zal dragen."





Tatoeage

De twee zussen hebben de dood van hun broer een plaats gegeven door hem te vereeuwigen in twee bijzondere tatoeages. Kelly koos voor een soundwave op haar arm. Met een app op de smartphone kan ze het laatste voicemailberichtje afspelen dat Yves haar stuurde. Sharon koos voor het woord 'zus'. "Want zo sprak hij me altijd aan, als zijn grote zus..."