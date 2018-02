"Uit hokje van jeugdzorg stappen" KWETSBARE JEUGD VAN VZW LIA AAN DE SLAG IN NATUUR YANNICK DE SPIEGELEIR

19 februari 2018

02u27 6 Temse Natuurvereniging vzw Durme en jeugdzorgcentrum vzw Lia hebben dit weekend het startschot gegeven voor hun nieuwe werking in natuurgebieden Groot en Klein Broek. Kwetsbare jongeren steken er de handen uit de mouwen voor natuurbeheer en het herstel van het historisch Beerkaaihuis. "Dit is een fantastische plek voor jongeren om tot rust te komen", klinkt het.

Gelegen in de Durmevallei vormen het Groot en Klein Broek een grote groenpool tussen Waasmunster en Temse. Er zijn echter heel wat veranderingen op til in de omgeving. Zo is de Vlaamse Waterweg van start gegaan met het uitvoeren van het veelbesproken Sigmaplan, waarbij een groot deel van de natuurgebieden ontpolderd wordt en teruggegeven wordt aan de natuur. Dat voor de aanleg van een nieuwe ringdijk de afgelopen maanden heel wat bomen moest sneuvelen, zorgde voor heel wat vragen bij de buurt.





Beerkaaihuisje

Nabij de dorpskern van Sombeke ontwikkelt vzw Lia, dat kwetsbare jongeren opvangt, haar eigen Liapark dat ook opengesteld wordt voor de buurt. De jongeren steken sinds kort ook een handje toe bij het onderhoud van de natuurgebieden en in het bijzonder het herstel van het historisch Beerkaaihuisje. Het landhuisje, gelegen vlak naast de Durme, was vroeger een aanmeerplaats voor zeilschepen die mest naar het Waasland brachten. Vandaag geven de jongeren van vzw Lia het een tweede leven als ontmoetingsplek. "Door het park open te stellen en de jongeren in te schakelen in het natuurbeheer willen we hen graag uit het hokje van bijzondere jeugdzorg laten stappen. In de natuur komen ze écht tot rust", zegt Hannes Van Troos van vzw Lia. "De activiteiten gaan van hout klieven tot het renoveren van het Beerkaaihuisje."





Ook natuurvereniging vzw Durme staat volledig achter het project én achter de uitvoering van het Sigmaplan.





"We begrijpen de bezorgdheid over de bomen die worden gekapt. Het is zo dat de ontbossingswerken een grote impact hebben op het landschap. Het kappen van de bomen is noodzakelijk om de ringdijk van de toekomstige ontpoldering aan te kunnen leggen. Die ringdijk zal ervoor zorgen dat het water niet tot bij de bebouwing komt. Er zal zich een zeldzame getijdennatuur ontwikkelen en het zicht op de Durme blijft wel degelijk behouden vanop de ringdijk", klinkt het.





Nieuwe folder

Vzw Durme stelt de komende weken ook nog de nieuwe folder 'Wandelen en fietsen langs de Sigma-projecten in de Durmevallei' voor en op zaterdag 31 maart staat er wandeling op het programma in het teken van de unieke vloedgolf op de Durme: de mascaret.





Op 5 mei kan je deelnemen aan een dauwtrip met zonsopgang over de Durme en toelichting over de Sigmawerken. Meer informatie is te vinden op www.vzwdurme.be.