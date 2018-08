"Roomacker lijkt wel waterpretpark" BUURT EN GEMEENTE WILLEN EINDE MAKEN AAN WANTOESTANDEN JORIS VERGAUWEN

08 augustus 2018

02u46 0 Temse Het provinciaal natuurdomein De Roomacker in Tielrode is deze zomer weer een populaire plek voor wie in de natuur en in alle rust wat verkoeling zoekt. Buurtbewoners en het gemeentebestuur zijn het echter beu dat jongeren er heel wat afval achterlaten.

Het gemeentebestuur van Temse heeft de lokale politie gisteren gevraagd om verhoogd toezicht te houden op het natuurdomein De Roomacker. Dat is eigendom van de provincie, maar wordt mee beheerd door de gemeente. Die krijgt daarvoor onder meer de hulp van een aantal buurtbewoners, die zich engageren om bijna dagelijks het zwerfvuil op het domein op te ruimen.





De laatste weken is het er dweilen met de kraan open. De buurtbewoners maakten een lijstje over aan de provincie met wat ze er allemaal aantreffen. "Dat gaat van peuken van sigaretten en joints, lege plastic wietzakjes, tientallen blikjes en plastic flesjes, wijn- en andere drankflessen, verpakkingen van pizza en frieten tot achtergelaten luchtmatrassen en zwembanden, handdoeken, rollen toiletpapier tot zelfs een mosselpot, om nog niet te spreken van de honderden hondendrollen. We houden van dit domein en als vrijwilligers zetten we er ons voor in, maar afval opruimen, is niet onze hobby", klinkt het. Ondanks het zwemverbod duiken er ook dagelijks tientallen mensen het water van de kleiputten in.





Problematiek keert elk jaar terug

Gevaarlijk, want de putten zijn heel diep, tot twintig meter. Het water wordt snel veel kouder, waardoor je bevangen kunt raken en verdrinken. "De voorbije weken is de middelste put een waterpretpark geworden. Bovendien wordt er luide muziek gespeeld, worden er vuurtjes gestookt en laten mensen hun honden los lopen en zwemmen. En overal blijft er afval liggen." Schepen voor Groenbeleid Hugo Maes (CD&V): "Dat veel mensen komen genieten van de rust, stilte en koelte is fijn. Maar dat er feestjes gehouden worden, is absoluut niet de bedoeling. Elk jaar komt deze problematiek terug in de zomervakantie, zeker als het warm weer is. Dat is allerminst plezant voor de medewerkers van de gemeente en de vrijwilligers uit de buurt. En dat er gezwommen wordt, is simpelweg héél gevaarlijk. Elk jaar worden er pv's opgemaakt door de politie, waarbij er GAS-boetes worden uitgedeeld aan overtreders. En nu is er gevraagd aan de politie om de waakzaamheid op het domein weer te verhogen."





Niet alle bezoekers op het domein komen voor een feestje, zo bleek gisterenmiddag ook. "Integendeel. Wij komen voor de rust en de natuur en nemen soms eens een duik in het water", klinkt het bij een koppel uit Kruibeke. "We weten dat zwemmen hier gevaarlijk kan zijn, dus we letten heel goed op. En afval laten we zeker niet achter. We komen hier al jaren in de zomer, dus we hebben veel respect voor het domein. Het is voor ons ook héél jammer dat sommige groepjes jongeren het hier verpesten."