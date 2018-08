"Parkeerruimte creëren voor nieuw Scheldebad" GEMEENTE GAAT NIEUWE PARKING INRICHTEN OM CHAOS TE VERMIJDEN JORIS VERGAUWEN

01 augustus 2018

02u30 0 Temse Binnen een maand gaat het nieuwe zwembad van Temse open. Om de verwachte toestroom in goeie banen te leiden, gaat het gemeentebestuur een nieuwe parking inrichten langs de Rik De Rycklaan én van de Kasteelstraat enkele rijrichting maken, zodat er aan beide kanten kan worden geparkeerd.

Op zaterdag 1 september gaat het langverwachte, nieuwe zwembad van Temse open, het 'Vita Scheldebad'. Het hele complex in het Scheldepark is klaar, de laatste voorbereidingen voor de grote opening worden getroffen. Naast een 25-meterbad met acht zwembanen beschikt het Scheldebad over een doelgroepenbad waarin verschillende soorten lessen kunnen plaatsvinden, een peuterbad, een familieglijbaan en kruidenbaden. Het wordt echter meer dan alleen een zwembad, want in het complex is er ook een fitness én een horecazaak met een speelzone. Verwacht wordt dat het Scheldebad een grote aantrekkingskracht zal hebben, vooral door het gebrek aan moderne zwembaden met een recreatieve functie in de ruime regio, met uitzondering van Beveren en in mindere mate Bornem.





Extra parkeerruimte

Bij de bouw van het nieuwe Scheldebad is bijkomende parkeerruimte echter niet meegenomen in de aannemingsopdracht. In de aanloop naar de opening van het zwembad zet dat het gemeentebestuur aan tot de nodige ingrepen. "Het nieuwe zwembad zal opnieuw voor meer parkeerdruk zorgen in de omgeving, méér dan bij het vroegere zwembad. Daarom gaan we de nodige aanpassingen doen in de Kasteelstraat én voor extra parkeerruimte zorgen", kondigt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) aan. Aan de Rik De Rycklaan komt er op een braakliggend grasveld vlakbij het Scheldepark een nieuwe parking met een negentigtal plaatsen. En ook de parkeercapaciteit van de Kasteelstraat wordt verhoogd. "We gaan van de Kasteelstraat een éénrichtingstraat maken, tot aan de Kasteeldreef. Op die manier kan er langs beide kanten van de straat worden geparkeerd." Wanneer die ingrepen precies worden uitgevoerd, is nog onduidelijk. "Maar de nodige besprekingen zijn gebeurd en die knoop is doorgehakt", bevestigt Truyman.





Scheldepark

Verder dringt oppositiepartij Open Vld ook aan op de opwaardering van het Scheldepark. "De staat van het Scheldepark staat in schril contrast met het nieuwe zwembad. Het wordt hoog tijd om ook hierin te investeren", klinkt het bij Gert Poppe en Bart Van Geyt van Open Vld, die pleiten voor de inrichting van een erkende speelzone. "Dat is een zone in een bos of park voor kinderen en jongeren waarvoor een gebruikersreglement wordt opgesteld en er door de Vlaamse overheid een verzekering wordt voorzien. Voor de aanleg van zo'n speelzone kan de gemeente ook subsidies krijgen. We zijn één van de weinige gemeenten in Oost-Vlaanderen die nog niet beschikken over een erkende speelzone."