“Overschot aan ongebruikte luiers? Help kansarme gezinnen”: gemeente plaatst twee luierboxen JVS

07 maart 2019

14u26 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse heeft twee luierboxen in gebruik genomen. Die staan in AC De Zaat en in het OCMW-gebouw. Met de ingezamelde luiers worden kansarme gezinnen geholpen.

Het Huis van het Kind introduceert in Temse de luierboxen. “Kinderen groeien snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heel wat gezinnen hebben dan overschotjes liggen. In plaats van die weg te gooien, biedt de luierbox een ideale kans om ze aan gezinnen met beperktere budgetten te geven. De aankoop van luiers betekent immers een serieuze hap uit het budget van kwetsbare gezinnen”, klinkt het.

Ongebruikte luiers deponeren in de gemeentelijke luierbox kan in de inkomhal van AC De Zaat op het Frans Boelplein of in de inkomhal van het OCMW in de Kouterstraat.

Info: Huis van het Kind Temse, Kouterstraat 1, 0475/45.78.58.